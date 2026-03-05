Secrétariat de l’ONU : Macky Sall en précampagne à Paris

© Emmanuel Macron et Macky Sall

Après l’officialisation de sa candidature, Macky Sall engage des rencontres pour monter le lobbying autour de son ambition de succéder à António Guterres. L’ancien président sénégalais s’est rendu en France où il doit rencontrer le président Emmanuel Macron.

Après l’officialisation de sa candidature à l’ONU, Macky Sall annoncé à l’Elysée

Macky Sall va tenter de convaincre le président français de ses capacités à diriger le secrétariat de l’Organisation des Nations unies (ONU). Alors même que sa candidature n’est pas portée par son pays, l’ancien président envisage de faire l’unanimité par le biais d’autres pays.

C’est le Burundi qui a décidé de porter la candidature de Macky Sall. Cette candidature, perçue comme celle de l’Union africaine, a déjà le soutien de certains pays africains. Pour l’instant, il est le seul candidat africain officiellement déclaré. Cela pourrait fortement jouer en sa faveur. Mais les autres adversaires qui s’annoncent déjà sont solides. L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet Jeria et l’Argentin Rafael Mariano Grossi ont aussi officialisé leurs candidatures.

Pour convaincre les votants, Macky Sall met en avant un programme d’action axé sur trois piliers. Il propose une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la solidarité partagée. Deuxièmement, il promet de « rénover et revitaliser le multilatéralisme ». Et enfin, renforcer la gouvernance des Nations unies, avec une réforme « réaliste et consensuelle du conseil de sécurité ».

