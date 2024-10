Le président du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye, a été interpellé ce samedi 20 octobre 2024. L’opposant a été arrêté alors qu’il se rendait à Bakel pour assister les populations sinistrées. L’opération a été menée par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI).

Bougane Gueye stoppé par l’ESI en route pour Bakel : les dessous d’une arrestation musclée

Bougane Gueye a été arrêté après une violente altercation avec les gendarmes. Les images de cette spectaculaire arrestation rappellent les multiples affrontements entre Ousmane Sonko, à l’époque opposant, et les forces de l’ordre. Revenant à Bougane, lui et sa délégation ont été stoppés par une équipe de la gendarmerie. Lors d’un bref échange, un gendarme a notifié à Bougane qu’il ne pouvait pas se rendre à Bakel à ce moment-là, car le président Bassirou Diomaye Faye était également attendu dans la même localité, et pour des raisons de sécurité, il devait attendre.

Surpris par cet argument, l’opposant est descendu de son véhicule et s’est avancé vers les gendarmes, qui avaient déjà formé une barrière à l’entrée de Bakel. Il leur a expliqué qu’il pouvait laisser les véhicules et se rendre à pied dans la localité, mais sa demande n’a pas été acceptée. L’ordre était clair : personne ne franchit la barrière. Les esprits se sont rapidement échauffés, et Bougane Gueye a été embarqué de force, comme en témoigne l’état de sa chemise. « C’est ça le Sénégal de Sonko ! », criait-il depuis le véhicule de la gendarmerie.

Nous exigeons la libération immédiate de M Bougane Gueye un honnête citoyen qui investi dans son pays qui aide la jeunesse au nom de quoi il est arrêté. Ce régime est dictateur pic.twitter.com/QmWD7c0o83 — Mk (@MamadouYBAfrica) October 19, 2024

Le Président Bougane Guéye a été arrêté par la gendarmerie à 14km de Bakel. Il est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Bakel. Anta B Ngom et Thierno Bocoum sont toujours bloqués au Pont de Tourimé.

La Presence du Pr Diomaye à Bakel serait la raison de son arrestation pic.twitter.com/vRdlf0vzim — Bougane Gueye Dany (@Bouganegueye) October 19, 2024

Dans un communiqué publié dans la soirée, les autorités de la gendarmerie ont indiqué que Bougane Gueye Dany a été interpellé pour n’avoir pas obtempéré aux instructions des gendarmes. « Monsieur Bougane GUEYE Dany a catégoriquement refusé de se conformer aux instructions des Gendarmes. Il a décidé de passer le barrage en force, en invitant le reste du cortège à le suivre », peut-on lire dans le communiqué du haut commandement de la gendarmerie.

Pour stopper Bougane et sa suite, « le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bakel a fait intervenir un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) en renfort, pour intercepter le convoi au niveau du pont de Tourime, un village situé à 12 km de Bondji, sur la route de Bakel ». C’est ainsi qu’il a été interpellé et confié à l’officier de police territorialement compétent. Les autres membres du mouvement Gueum Sa Bopp du cortège ont dénoncé l’arrestation de Bougane et ont appelé à sa libération immédiate.

Pour rappel, il y a quelques jours, le leader de Gueum Sa Bopp a été brièvement placé en garde à vue dans une affaire de « diffamation, injures publiques et diffusion de fausses nouvelles ».