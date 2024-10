L’opposant Bougane Gueye Dany est recherché par la police. Des éléments de la police sont allés le manquer à son bureau.

Sénégal : la police aux trousses de Bougane Gueye Dany

Les raisons sont encore inconnues, mais l’intéressé a confirmé que des policiers sont passés chez lui au bureau en son absence. L’alerte a été d’abord donnée par Madiambal. Acteur politique, Bougane Gueye Dany est aussi connu comme un homme d’affaires. Ces derniers jours, son enrichissement a d’ailleurs nourri une folle polémique sur les réseaux sociaux.

Bougane Guéye recherché par la police. Ce matin, des agents de la division de la cybercriminalité se sont rendus à son bureau. Pour l'heure, les raisons de cette chasse à l’homme, restent inconnues. pic.twitter.com/14GwP1jxbp — Diagne Madiambal (@MadiambalD) October 1, 2024

Dans ses dernières interventions, Dany a été très acerbe contre le régime de Bassirou Diomaye Faye. En opinant sur l’arrestation des chroniqueurs Kader Dia et la convocation de Cheikh Yerim Seck par la police, il a critiqué le Premier ministre Ousmane Sonko. « On nous parle de liberté d’expression au Sénégal, mais depuis l’arrivée de Sonko « au pouvoir », l’expression ne garantit plus la liberté », a-t-il écrit.

« La justice ne doit pas être au service d’un parti politique ou d’un homme. Les menteurs sont libres, mais ceux qui s’opposent passent à la trappe. Dictature en téléchargement avec le duo Diomaye-Sonko », a-t-il ajouté.

Actuellement au Sénégal, la situation politique est un peu tendue à quelques semaines des législatives anticipées.