Bonne nouvelle pour l’opposant sénégalais Bougane Guèye Dany. Dans un revirement de situation surprenant, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a été libéré ce 30 octobre après sa comparution devant le tribunal de grande instance de Tambacounda.

Bougane Guèye Dany libéré : un rebondissement inattendu dans son procès au Sénégal

Arrêté le samedi 19 octobre dernier et poursuivi pour « refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent », l’opposant sénégalais Bougane Guèye Dany avait été placé sous mandat de dépôt. Lors du procès de ce lundi 30 octobre, le procureur de la République a requis une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme. Mais finalement, le tribunal a prononcé une peine bien plus clémente, condamnant le prévenu à un mois de prison avec sursis puis une amende de 100 000 FCFA.

Cette décision contraste fortement avec les réquisitions du ministère public. Le tribunal a estimé que les faits reprochés à l’opposant ne justifiaient pas une peine d’emprisonnement ferme demandée par le procureur de la République.

La libération de Bougane Guèye Dany a suscité de vives réactions dans le paysage politique sénégalais. Cette décision est saluée par les partisans de Gueum Sa Bopp et est considérée comme une victoire de la justice et de la démocratie.

Une libération qui montre effectivement que le pouvoir judiciaire n’est pas pris en otage par le régime du président Bassirou Diomaye Faye.

Désormais libre de ses mouvements, Bougane Guèye Dany pourra retrouver son équipe de campagne, notamment la coalition Samm sa kaddu, pour la poursuite des campagnes électorales en vue de ratisser large lors des élections législatives prévues le 17 novembre prochain.