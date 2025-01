Le Sénégal a enregistré le PIB le plus élevé parmi les pays membres de l’UEMOA. Ce dernier a progressé de 7,4 % au troisième trimestre 2024, atteignant une somme de 4 311,3 milliards FCFA. Cette augmentation est principalement liée à la forte expansion du secteur secondaire.

Au troisième trimestre 2024, le Sénégal a affiché une performance économique notable.

D’après les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la richesse nationale du Sénégal a progressé de 11,5 % en glissement annuel, par rapport à la même période en 2023. Ce résultat a permis au Sénégal d’atteindre un PIB de 4 311,3 milliards FCFA, consolidant ainsi son taux de croissance à 7,4 % au sein de l’UEMOA.

Facteur de la hausse performance de la richesse 4311,3 milliards FCFA au Sénégal

Cette forte croissance est principalement attribuée aux performances des activités économiques du secteur secondaire, qui a enregistré une hausse de 38,9 %. Les activités extractives ont particulièrement contribué, avec une augmentation de 452,7 %, favorisée par l’exploitation du gisement pétrolier de Sangomar et l’exportation de la production électrique vers la Guinée. La production et la distribution d’électricité ont progressé de 12,1 %, tandis que la construction a enregistré une hausse de 5,8 %. Par ailleurs, la distribution d’eau, l’assainissement et le traitement des déchets ont augmenté de 5,2 %. Toutefois, le raffinage du pétrole et la cokéfaction ont connu une baisse de 12,1 %.

Le secteur tertiaire a également contribué à la croissance, avec une progression de 4 %. Cette évolution est liée à la hausse des activités d’hébergement et de restauration (+10,7 %), d’administration publique (+9,5 %), des services financiers et d’assurance (+7,7 %), des activités d’information et de communication (+7 %) et des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+6 %). Les activités spécialisées, scientifiques et techniques ont également apporté une contribution notable, avec une hausse de 5,9 %.

Le secteur primaire a progressé de 5,2 % en glissement annuel. Cette hausse est due à la bonne performance des activités de pêche, qui ont augmenté de 11,4 %, grâce à une hausse de 30,3 % des débarquements de la pêche artisanale. L’élevage a progressé de 6,6 %, tandis que l’agriculture a enregistré une hausse de 4,4 %, suivie de la sylviculture, avec une augmentation de 2,6 %. En excluant le pétrole, le PIB a progressé de 3,8 % en glissement annuel.

La croissance économique au troisième trimestre 2024 est également soutenue par l’augmentation des exportations, qui ont bondi de 65 %, et par la hausse de la consommation finale, évaluée à 4,3 %. En revanche, des baisses ont été enregistrées au niveau des importations (-13,2 %) et de la formation brute de capital fixe (-4,8 %).

Malgré ces défis, le Sénégal continue de démontrer sa capacité à maintenir une trajectoire économique positive. La diversification de son économie et l’exploitation de nouvelles ressources, notamment le pétrole, placent le pays sur la voie d’une croissance durable et d’une prospérité accrue.