Le Sénégal a commencé la production de gaz naturel grâce à son projet Grand Tortue Ahmeyim. En partenariat avec la Société Mauritanienne des Hydrocarbures, cette production positionne désormais l’Afrique de l’Ouest sur la carte mondiale du gaz.

Un rêve devenu une réalité pour le Sénégal

Le Sénégal a fait un grand pas dans le secteur énergétique en débutant l’extraction de gaz naturel. Un rêve concrétisé par le projet Grand Tortue Ahmeyim, mis en œuvre par BP et Kosmos Energy, en partenariat avec la compagnie nationale sénégalaise Petrosen et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).

Pour fonctionner et donner les résultats attendus, la production de gaz repose sur un système intégré associant une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et un navire FLNG. Cette première phase est capable de produire jusqu’à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. En effet, ce projet du Sénégal a pour objectif capital de stimuler l’approvisionnement énergétique mondial tout en générant des revenus stratégiques pour le Sénégal et la Mauritanie.

Cependant, pour le Sénégal, ce projet dépasse la simple production de gaz. Il transformera l’économie et le paysage du pays grâce à ses réserves estimées à 422 milliards de mètres cubes. Piloté sur deux phases, chaque étape a une mission précise à accomplir dans le pays.

Deux phases stratégiques

La première phase est tournée vers l’exportation, avec pour objectif de diversifier les chaînes d’approvisionnement mondiales. La deuxième phase, quant à elle, vise à répondre aux besoins énergétiques locaux, favorisant ainsi l’industrialisation et l’accès à une énergie abordable.

Le Sénégal a instauré des réformes dans le secteur énergétique pour attirer les investisseurs. Ces réformes incluent la modernisation du code pétrolier afin d’optimiser l’exploitation des ressources offshore, la stabilité politique, ainsi qu’une collaboration public-privé renforcée.

Avec toutes ces réformes et ambitions, le projet GTA a positionné le Sénégal comme un acteur clé du marché gazier africain. Par le biais de cette réussite, le pays affirme son ambition de devenir un exportateur majeur de GNL.