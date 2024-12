Au Sénégal, les féministes se mobilisent contre la culture du viol. Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, le collectif des féministes du Sénégal a annoncé la tenue d’une manifestation avec un vestimentaire surprenant. Les organisateurs de cette manifestation prévue pour le 31 décembre 2024 invitent les participants à se mettre nus.

Sénégal : un st-in annoncé pour exiger l’application du protocole de Maputo

Le 31 décembre prochain, les féministes sénégalais vont tenir une manifestation d’humeur contre la culture du viol, pour exiger l’application du protocole de Maputo et « pour qu’on nous foute la paix », peut-on lire sur l’affiche qui annonce l’évènement.

« On fera ce sit-in comme l’ont fait les femmes de la Casamance en 2023 pour réclamer des mesures fortes et urgentes afin de protéger les femmes et filles de ce pays. On veut que le Code de la famille change, que le Protocole de Maputo soit appliqué et qu’il y ait de réelles mesures pour lutter contre le viol et la pédocriminalité au Sénégal », a confié Amy Libain Mbengue à SeneWeb.

L’évènement est inédit à cause de son caractère nudiste. C’est d’ailleurs ce qui suscite la polémique et enflamme le débat. La société sénégalaise est l’une des plus conservatrices du continent. Voir des femmes manifester nues dans la rue est forcément une idée inacceptable pour plus d’un.

Selon un homme de droit, ce que les féministes s’apprêtent à faire n’est pas accepté au regard de la loi sénégalaise. Invité par l’Observateur à donner son avis sur la question, l’avocat a indiqué que les organisateurs de la manifestation peuvent être poursuivis pour « outrage public aux bonnes mœurs et d’attentat à la pudeur » si effectivement les femmes se mettent nues dans la rue.

Il a ajouté que si les images de la manifestation se retrouvent sur les réseaux sociaux avec des manifestants nus, les féministes risquent deux ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 25 000 à 300 000 francs. « Elles ne peuvent pas s’afficher en public nues. C’est interdit au Sénégal », a-t-il conclu.