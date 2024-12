Haïti a besoin d’un montant exorbitant de 1,34 milliard de dollars pour répondre aux besoins liés à la crise sécuritaire. Une somme qui sera utilisée pour la reconstruction d’Haïti pendant deux ans, selon RCIA (l’Évaluation Rapide de l’Impact de la Crise).

L’objectif de l’évaluation de la RCIA

La RCIA a évalué les impacts de la crise de mai 2024 dans les zones les plus touchées en Haïti. Cette évaluation a permis de déterminer avec exactitude la somme nécessaire pour aider le pays à répondre aux besoins liés à la crise sécuritaire pendant deux ans. D’après cette évaluation, Haïti a besoin de 1,34 milliard de dollars américains pour la reprise économique et la stabilité socio-politique. Le but de l’évaluation de la RCIA et les actions à réaliser ont été expliqués par le Premier ministre Alix Didier Fils Aimé.

« Conscient de l’importance de la reprise économique dans la dynamique de la stabilité socio-politique recherchée, le gouvernement haïtien a jugé bon de lancer le processus d’Évaluation rapide de l’impact de la crise en mai 2024. L’objectif était notamment de quantifier l’impact de la crise dans les zones les plus touchées par la crise sécuritaire et de définir les interventions urgentes et prioritaires à réaliser, non pour stabiliser la situation et relancer l’économie à court et moyen terme, mais aussi pour préparer le relèvement post-crise », a-t-il déclaré.

Cibles de l’évaluation de la RCIA : zone métropolitaine de Port-au-Prince et département de l’Artibonite

L’évaluation de la RCIA a ciblé les zones les plus touchées. Il s’agit de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le département de l’Artibonite. Alfred Fils Métellus, Ministre de l’Économie et des Finances, a expliqué pourquoi ces zones ont été priorisées pour l’évaluation.

« Bien que la crise sécuritaire dépasse les limites des grandes villes de la capitale, nous avons priorisé les zones les plus touchées, car nous reconnaissons qu’une reprise économique, sociale et institutionnelle tangible doit accompagner les progrès dans la transition politique », a-t-il expliqué.

Cependant, en termes d’actions urgentes pour stimuler la reprise économique et politique après la crise de 2021-2024, l’évaluation de la RCIA se concentre sur quatre axes prioritaires. Ce sont les points clés sur lesquels les 1,34 milliard de dollars américains seront investis. On distingue en premier lieu l’Appui économique à la diversification économique et réformes institutionnelles pour renforcer la gouvernance économique.

En second lieu, il s’agit de la Réhabilitation des infrastructures économiques et sociales, ainsi que réduction de la vulnérabilité aux chocs naturels et climatiques. Ensuite, vient la promotion de l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base ; inclusion sociale ; et sécurité alimentaire. Enfin, il est question du : Renforcement de l’état de droit, sécurité publique et réformes institutionnelles.

Un plan d’investissement pour 2025 et 2026

La RCIA a également défini un plan d’investissement pour les exercices 2025 et 2026. Ce plan a été aligné sur les priorités définies dans la feuille de route du Premier ministre. Pour la mise en œuvre de ce plan d’investissement, le gouvernement organisera une conférence des bailleurs de fonds avec le soutien technique de la Banque mondiale à Washington, afin de mobiliser le financement nécessaire dès le premier trimestre de l’année 2025.