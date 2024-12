L’Assemblée nationale du Sénégal a procédé ce samedi à l’installation officielle de la Haute Cour de Justice. Cette institution judiciaire, chargée de juger les plus hautes autorités de l’État en cas de crimes graves, marque une étape importante dans le renforcement de l’État de droit au Sénégal.

Une Haute Cour de Justice renforcée pour plus de transparence au Sénégal

Composée de 16 membres élus par l’Assemblée nationale, parmi lesquels figurent des personnalités juridiques reconnues comme Abdou Mbow, la Haute Cour est présidée par le Premier président de la Cour suprême. Elle est compétente pour juger le président de la République, le Premier ministre, les ministres et leurs complices en cas de haute trahison ou de complot contre la sûreté de l’État.

Cette installation intervient dans un contexte où le gouvernement sénégalais a exprimé sa volonté de renforcer la lutte contre l’impunité et de promouvoir la transparence. L’annonce récente du Premier ministre Ousmane Sonko d’abroger la loi d’amnistie va dans ce sens.

Un rôle clé dans le système judiciaire

La Haute Cour de Justice joue un rôle essentiel dans le système judiciaire sénégalais en garantissant l’indépendance de la justice et en assurant la responsabilité des plus hautes autorités de l’État. Sa mise en place répond à une exigence démocratique et constitue une avancée majeure pour la lutte contre la corruption et l’impunité.

Composition de la Haute Cour de Justice

Juges titulaires : Alioune Ndao, Ramatoulaye Bodian, Youngar Dione, Amadou Ba, Rokhi Ndiaye, Ayib Daffé, Daba Wagnane, Abdou Mbow

Juges suppléants : Samba Dang, Oulimata Sidibé, El Hadji Ababacar Tambedou, Fatou Diop Cissé, Kaba Diakité, Mberry Hélène Ndoffene Diouf, Mayébé Mbaye, Fatou Sow