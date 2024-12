Dans une décision très saluée en Afrique, le Ghana a annoncé la suppression des visas pour tous les ressortissants du continent africain à partir de 2025. Cette mesure, annoncée par le président Nana Akufo-Addo, s’inscrit dans le cadre d’une volonté de renforcer la coopération régionale et de stimuler le développement économique.

Le Ghana lève les barrières en rendant le visa gratuit pour tous les Africains dès 2025

Avec cette nouvelle mesure, le Ghana rejoint ainsi un cercle de pays africains de plus en plus nombreux à faciliter les déplacements intra-africains, comme le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision est en ligne avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à créer un marché unique et homogène sur le continent.

Le chef de l’État du Ghana a déjà mentionné cette mesure lors de l’African Prosperity Dialogue à Accra en janvier 2024. Seuls les citoyens des pays de la CEDEAO pour un séjour limité à 90 jours et d’autres pays comme le Lesotho, Botswana, Namibie, Ouganda, Zimbabwe et Kenya étaient déjà exemptés de visa.

Des défis persistent pour la libre circulation en Afrique

Si ces initiatives sont à saluer, l’Indice d’ouverture sur les visas en Afrique (AVOI 2024) montre que des progrès restent à faire. En effet, 47% des voyages intra-africains nécessitent toujours un visa. Cependant, la tendance est à l’amélioration, avec une augmentation du nombre de pays offrant des visas à l’arrivée ou des systèmes de visa électronique.

À noter que le Sénégal, par la voix de son Premier ministre Ousmane Sonko, a rappelé lors de sa déclaration de politique générale tenue devant l’Assemblée nationale vendredi, l’importance du principe de réciprocité dans la délivrance des visas. Selon lui, les pays qui imposent des visas aux Sénégalais doivent s’attendre à des mesures similaires.

La suppression des visas par le Ghana marque une étape importante vers une plus grande mobilité des personnes en Afrique. Elle devrait contribuer à renforcer les liens économiques, culturels et sociaux entre les pays du continent.