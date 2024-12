Lors de sa déclaration de politique générale (DPG) ce vendredi à l’Assemblée nationale, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dévoilé une série de mesures ambitieuses visant à transformer en profondeur le paysage de l’enseignement supérieur du pays.

Le PM Ousmane Sonko mise sur les stages pour favoriser l’employabilité des jeunes sénégalais

Au cœur de cette réforme, la mise en place d’une politique de stages obligatoire pour tous les étudiants. L’objectif est clair : renforcer l’employabilité des jeunes diplômés en leur offrant une expérience professionnelle concrète dès la formation initiale.

Pour financer ce vaste projet et assurer la durabilité du système, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué que le gouvernement prévoit de mettre en place un nouveau modèle économique pour l’enseignement supérieur sénégalais. Ce modèle s’appuiera sur un partenariat renforcé entre le secteur public et le privé, une évaluation des établissements basée sur leurs résultats et une plus grande autonomie financière des universités.

« Les bourses d’études seront désormais assorties d’une composante de stages professionnels », a souligné Ousmane Sonko lors de sa DPG face aux députés de la 15e législature. Cette mesure vise à inciter les étudiants à s’engager pleinement dans leur parcours académique et à acquérir les compétences recherchées par les entreprises.

Cette réforme majeure devrait permettre au Sénégal de mieux répondre aux enjeux de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, tout en renforçant la compétitivité de son système éducatif à l’échelle internationale.