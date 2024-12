Alors que La Liga est à l’arrêt pour encore quelques jours, les joueurs du Real Madrid sont en congés. L’international français Aurélien Tchouaméni en a profité pour faire un tour au Cameroun, la terre de ses origines.

« Mes racines, mes origines » : Aurélien Tchouaméni se confie sur son attachement au Cameroun

Aurélien Tchouaméni est passé par le Cameroun ces derniers jours puisqu’en vacances. En début de semaine, le milieu de terrain du Real Madrid s’est rendu au pays natal de ses parents. Selon ce que rapporte la presse, par le biais de sa fondation Prosperi, Aurélien Tchouaméni a mené des actions caritatives en faveur des communautés locales. Plusieurs écoles ont de ce fait bénéficié de dons, et des rencontres ont été organisées avec de jeunes talents prometteurs.

Au micro de la presse camerounaise, Aurélien Tchouaméni a exprimé son attachement au Cameroun. « Je suis déjà venu plusieurs fois au Cameroun, mais les gens ne le savent peut-être pas. Cela fait pratiquement 10 fois que je viens ici, donc je me sens comme à la maison. C’est toujours un plaisir de revenir. Nous allons continuer à développer de nombreux projets. Ce qui se passe ici me conforte dans l’idée que je suis sur la bonne voie. Ce sont mes origines, mes racines, et comme je l’ai dit, je prends toujours du plaisir à revenir ici. Je n’oublie pas que je suis aussi Camerounais. », a sagement déclaré le Madrilène.

Les parents d’Aurélien Tchouaméni sont originaires de Bana, une localité située dans le département du Haut-Nkam, à l’Ouest du Cameroun. Né à Rouen, le joueur a grandi dans la région bordelaise, où il a fait ses débuts professionnels.