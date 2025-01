Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques au Sénégal, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a décidé de renforcer le contrôle des missions à l’étranger des agents de l’État. C’est à travers une note circulaire que le chef du gouvernement a précisé les règles à suivre.

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko durcit le contrôle des missions à l’étranger

Désormais, toutes les missions à l’étranger doivent être préalablement autorisées par le Premier ministre Ousmane Sonko ou son délégataire. Les demandes doivent être justifiées et accompagnées de tous les documents nécessaires, notamment la liste des participants et un ordre de mission signé. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la circulaire en date du 22 janvier 2025.

Les nouvelles mesures visent à réduire le nombre de missions et à optimiser les dépenses liées aux voyages des fonctionnaires du Sénégal. Ainsi, la taille des délégations est limitée à trois personnes, sauf cas exceptionnels. De plus, les frais de missions ne pourront plus être pris en charge par des structures privées sans accord préalable du gouvernement.

Aussi, la note d’Ousmane Sonko indique que les formations et séminaires à l’étranger ne seront plus financés par les entités publiques. Les agents devront désormais assumer ces frais personnellement.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de rigueur budgétaire menée par le gouvernement sénégalais. En limitant les dépenses liées aux missions à l’étranger, l’État souhaite dégager des marges de manœuvre pour financer des projets prioritaires.

Il faut préciser que ces nouvelles s’appliquent conformément au décret n°2017-1371 et à l’instruction de la primature n°0005PM/SGG/DAGE, le document souligne que les missions doivent impérativement répondre à des objectifs de travail définis dans le cadre des actions gouvernementales avec des États, organisations internationales ou autres institutions.