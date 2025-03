Les services douaniers sénégalais ont réalisé une opération d’envergure, saisissant des billets noirs d’une valeur estimée à plus de 2,2 milliards FCFA . Ils ont également procédé à l’arrestation de quatre individus impliqués dans un réseau de fabrication et de blanchiment de fausse monnaie.

Dakar et Louga : les douanes sénégalaises démantèlent un réseau de faux billets, arrestations en série

L’opération, lancée le 28 février 2025 suite à des renseignements sur des activités de fabrication et de blanchiment de billets noirs dans la région de Dakar, a mobilisé les subdivisions douanières de Dakar-extérieur et de Louga au Sénégal. Ainsi, la Brigade mobile N°2 de Dakar-extérieur a arrêté un suspect à Mbao, en possession de 4 300 billets contrefaits d’une valeur de plus de 282 millions de FCFA.

A lire aussi : Sénégal : un ex-député proche de Macky Sall déposé en prison

Le 2 mars, à Gandigal, dans la région de Thiès, deux autres individus ont été interpellés avec des faux billets d’une valeur de plus de 1,967 milliard FCFA. Le même jour, la brigade mobile de Louga a intercepté un quatrième suspect, qui dissimulait 549 billets de cent dollars déjà lavés, d’une valeur de plus de 34 millions de FCFA.

Les quatre individus mis aux arrêts ont été remis au parquet financier du Sénégal, et l’enquête se poursuit. La Direction générale des douanes en a profité pour réaffirmer sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, en particulier le faux monnayage.