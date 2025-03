Le magnat burkinabè Mahamadou Bonkoungou se trouve dans une situation délicate. Des révélations de la Cour des Comptes du Sénégal mettent en lumière des irrégularités financières graves. Ces découvertes pourraient entraîner des poursuites judiciaires internationales et un mandat d’arrêt. L’avenir de cet empire économique est désormais incertain.

Affaire Mahamadou Bonkoungou : Détournements massifs, la justice s’en mêle !



Le rapport de la Cour des Comptes du Sénégal révèle des transactions financières opaques. Des sommes importantes ont circulé sans traçabilité. La nature et la destination des fonds restent inconnues. La contractualisation d’une dette publique se fait sans respect des procédures. Les recettes ne sont pas versées au Trésor public. Un remboursement d’emprunt de plus de 80 milliards FCFA n’apparaît pas dans les registres de l’État.

Un emprunt obligataire de 200 milliards FCFA pose également question. Il a été émis en mars 2023. Les banques IB Bank T et IB Bank B ont utilisé ces fonds. Elles ont souscrit à des créances initialement conclues dans des conditions non transparentes. La Cour des Comptes s’interroge. Elle remet en cause la surveillance de la BCEAO et du ministère des Finances du Sénégal. « Des transactions suspectes ont été effectuées dans des conditions opaques, sans traçabilité sur la nature et la destination des fonds », indique le journal Libération.

Mahamadou Bonkoungou est désormais dans le viseur du Pôle financier de Dakar. Une convocation est imminente. Elle pourrait précéder une mise en examen. Un mandat d’arrêt international pourrait être émis en cas de non-coopération. Les nouvelles autorités sénégalaises affichent leur volonté de transparence. Elles luttent contre la corruption. La question se pose : qu’attendent Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ? Leur amitié avec le Burkina Faso est connue. Ils doivent réagir à ce scandale financier.

Expansion et incertitudes

Malgré les développements judiciaires, Mahamadou Bonkoungou poursuit son expansion au Sénégal. Il construit le siège de sa filiale bancaire. Il lance la compagnie de transport BKG. Ces développements judiciaires pourraient compromettre ses ambitions. « Un remboursement d’emprunt de plus de 80 milliards FCFA non comptabilisé dans les registres de l’État », souligne le rapport de la Cour des Comptes. L’homme d’affaires vit hors de son pays depuis un bon moment. Son empire économique est-il en danger ? L’avenir nous le dira.

