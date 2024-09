Au Sénégal, un nouveau scandale secoue le port de Dakar. Après l’affaire Khadim Bâ, les agents de la douane sénégalaise ont découvert une vaste fraude d’un montant de 8 milliards de FCFA.

Un réseau de fraudeurs démantelé au port de Dakar au Sénégal

Selon les informations livrées par Libération, il s’agit d’une nouvelle affaire ayant rapport avec des importations frauduleuses réalisées grâce à l’utilisation de faux documents de paiement. En effet, des chèques du Trésor présumés incorrects, des chèques de la Direction de l’ordonnance des dépenses publiques et des obligations cautionnées ont été utilisés pour faire sortir des marchandises sans avoir réglé les droits et taxes douanières au port de Dakar.

Suite aux renseignements, une enquête approfondie a été enclenchée à l’aide de l’exploitation du système informatique Gaindé. Ainsi, les douaniers ont pu retracer ces opérations frauduleuses qui se sont déroulées entre 2019 et 2023. Après ces nombreuses découvertes, plusieurs individus ont été interpellés. Parmi ces derniers, on note un bénéficiaire de faux chèques du Trésor et un transitaire.

À noter qu’une enquête judiciaire est en cours pour déterminer l’étendue de ce réseau de fraudeurs et identifier tous les membres. Cette affaire met en lumière les failles du système et souligne la nécessité de renforcer les contrôles pour lutter contre la corruption et la fraude douanière au Sénégal.