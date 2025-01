La Banque mondiale a approuvé un prêt de 167 millions USD au Burkina Faso. Ce prêt est destiné au financement du Projet de renforcement de la performance et de la résilience du système de santé (PRPRSS). Ce projet vise à améliorer le bien-être de la population burkinabè sur le plan sanitaire (nutrition, qualité des services de santé).

La Banque mondiale, partenaire de la santé au Burkina Faso

La Banque mondiale, à travers ses filiales résidant au Burkina Faso, joue un rôle capital dans le financement du Projet de renforcement de la performance et de la résilience du système de santé (PRPRSS). Ce soutien financier de 167 millions USD provient de deux sources principales. L’Association internationale de développement (IDA) a accordé 150 millions USD. Cette filiale est spécialisée dans le financement des pays à faible revenu. Le Fonds fiduciaire pour le financement mondial (GFF), qui a contribué à hauteur de 17 millions USD.

Le financement et la mise en œuvre du programme PRPRSS contribueront à renforcer les capacités du pays en matière de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Ils visent également à améliorer la qualité et l’accès aux services de santé et de nutrition, avec une attention particulière portée aux adolescents, aux femmes et aux enfants de moins de cinq ans.

En outre, le projet a pour objectif d’améliorer la surveillance des maladies et l’utilisation des services de santé et de nutrition. Il sera mis en œuvre sur l’ensemble du territoire burkinabè, avec un accent particulier sur les malades hospitalisés.

Déclaration de Hamoud Abdel Wedoud Kamil

Hamoud Abdel Wedoud Kamil, représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, a souligné l’importance de la santé dans les missions de l’institution.



« Le développement humain est essentiel pour l’inclusion sociale et constitue une priorité absolue pour la Banque mondiale. Ce projet vise à soutenir les initiatives du gouvernement en matière de renforcement de la résilience et de gestion des défis actuels dans le secteur de la santé. Il complète le Projet de protection du capital humain, récemment approuvé, doté de 100,4 millions USD et destiné à améliorer la fourniture des services sociaux de base. »

Un autre objectif : renforcer le contrat social

Enfin, le PRPRSS vise également à consolider le contrat social, notamment en renforçant les institutions essentielles impliquées dans la prestation de services sociaux de base.