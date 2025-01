La SGG (Société Générale Ghana) opte pour un prêt de 80 millions USD auprès de la Société Financière Internationale (SFI). Ce prêt vise à augmenter ses financements dans la filière cacao. Cependant, la SFI n’accorde pour l’instant que 40 millions USD à la Société Générale Ghana.

La SGG (Société Générale Ghana) souhaite contribuer au développement et à la croissance économique de la filière cacao au Ghana, notamment en finançant les entreprises opérant dans ce secteur. Pour atteindre cet objectif, la banque a sollicité un prêt de 80 millions USD auprès de la Société Financière Internationale (SFI), l’une des branches d’investissement privé de la Banque Mondiale. Cependant, la SFI a annoncé qu’elle évaluerait en février prochain l’octroi d’un prêt de 40 millions USD, soit la moitié du montant demandé par la Société Générale Ghana (SGG), afin de stimuler ses financements dans le secteur du cacao au Ghana.

« L’investissement proposé est une participation au risque non financée d’un montant maximum de 40 millions de dollars US, équivalents en cédis ghanéens, dans une enveloppe de 80 millions de dollars US de facilités auto-liquidatives non engagées et non garanties accordées par la Société Générale Ghana (SGG) à des sociétés d’achat de cacao ghanéennes agréées sélectionnées », a détaillé l’institution.