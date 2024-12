La communauté de fans de Debordo Leekunfa connu comme les « Les Légionnaires », ne cache pas son désir de voir la star du Coupé-décalé en couple avec la charmante Kadhy Touré. « Les Légionnaires » rêvent de faire de cette dernière leur première dame.

Debordo Leekunfa et Kadhy Touré : un couple rêvé par les fans

Ces dernières heures, un photo-montage fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Debordo Leekunfa en train d’embrasser l’animatrice. Ce qui a relancé les rumeurs sur une éventuelle idylle. Bien qu’il ne s’agisse que d’un montage, les fans ne cessent d’imaginer le duo comme un couple idéal. Depuis, les commentaires pleuvent et le sujet continue de faire sensation.

Certains n’hésitent pas à alimenter cette spéculation. Vassina le Vétérinaire a rappelé que Kadhy Touré est la fameuse « femme en question », une expression devenue iconique chez Debordo. Armel Serge, pour sa part, admet que malgré les espiègleries de Kadhy Touré, Debordo semble « distrait ». Quant à Tony Arthur Rabe, il salue simplement le choix de son idole, affirmant que le « Mimi » a « raison » d’apprécier Kadhy Touré.

Le commentaire le plus marquant vient de Mohamed Lamine Camara, prêt à se désabonner si cette relation n’aboutit pas : « Monsieur, écoute-moi très bien, si tu n’épouses pas cette fille et que quelqu’un d’autre la prend, sache que tu as perdu un fan. Peut-être que cela ne te dira rien, mais tu verras. »

Enfin, l’Ingénieur Sylvestre, un fervent admirateur de Debordo, interpelle directement Kadhy Touré, l’enjoignant d’accepter ou non cette union polémique. « Tu veux te mettre en couple avec le monsieur ou pas ? Tchiaaa. »