Le jeune attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire, Simon Adingra, a réagi avec humilité après sa nomination au Ballon d’Or africain 2024. Bien qu’il n’ait pas remporté le prestigieux trophée, il a tenu à exprimer sa gratitude et sa fierté d’être parmi les meilleurs joueurs du continent.

« C’est un immense honneur d’être parmi les meilleurs joueurs d’Afrique », Simon Adingra

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Simon Adingra a tenu à réagir après la cérémonie des CAF Awards 2024 tenue lundi soir. Le joueur ivoirien qui a manqué de peu de soulever le prestigieux trophée du Joueur africain de l’année (Ballon d’Or africain) a tout de même indiqué qu’il n’a pas perdu espoir et reste déterminé à atteindre l’objectif qui est de remporter le titre de Ballon d’Or africain.

« C’est un immense honneur pour moi de faire partie des meilleurs joueurs de l’Afrique. Je tiens à féliciter le vainqueur qui mérite amplement cette récompense après une saison si exceptionnelle ! Il y a 5 ans, je rêvais de la Coupe d’Afrique des nations et du Ballon d’or. Aujourd’hui, j’ai déjà réalisé l’un de ces rêves, et je sais que je suis sur la bonne voie pour accomplir le second », a publié le joueur de Brighton.

Le joueur le plus chouchouté des fans ivoiriens n’a également pas manqué d’exprimer sa gratitude à ses proches et ses fans pour leur soutien indéfectible tout au long du processus. « Je voudrais également remercier ma famille, qui m’accompagne depuis toujours et me soutient dans chaque étape de ma carrière. Un grand merci aussi à mes fans pour leur amour inconditionnel et leurs encouragements, qui me motivent chaque jour à me surpasser. Cette nomination est aussi la vôtre. Merci du fond du cœur », a fait savoir le champion d’Afrique en titre.

Une réaction qui témoigne de la maturité et de l’humilité de Simon Adingra, qui, malgré la déception de ne pas avoir remporté le prix, reste motivé et déterminé à atteindre ses objectifs.

À noter que le joueur ivoirien était en compétition avec Achraf Hakimi du Maroc, Ronwen Williams de l’Afrique du Sud, Serhou Guirassy de la Guinée et Lookman Ademola du Nigéria. C’est ce dernier qui a remporté le trophée cette année et succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen.