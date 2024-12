Les Présidents de l’Union ont tiré un trait, sur le Sommet extraordinaire de la CEMAC au Cameroun. Mais qu’est-ce que ces derniers se sont concrètement dit, à Yaoundé ce 16 décembre 2024 ?

D’après le communiqué final parvenu à notre Rédaction, l’Union a exhorté les autres Etats de la communauté, « à conclure dès que possible, des programmes formels avec le FMI ». C’est une possibilité explique le communiqué, « de bénéficier de son appui ainsi que celui des autres partenaires techniques et financiers ».

En ce qui concerne le Cameroun, la Centrafrique et le Congo qui sont déjà signataires des accords avec le FMI, l’Union a préconisé « des revues de leurs accords ». Il est aussi suggéré à ces Etats, d’engager « un ajustement budgétaire à dimension sociale ».

Le Cameroun, la Centrafrique et le Congo ont aussi l’obligation, de préserver « l’investissement » et d’assurer, la mise en œuvre des politiques et « des reformes structurelles » pour explique le communiqué, « la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire » au sein de la communauté.

Et si les Présidents de la CEMAC sont favorables à des Accords financiers avec les Institutions financières internationales, ils ont en revanche, insisté sur « un engagement en faveur d’une politique d’endettement prudente » dans la zone CEMAC. Ils ont ainsi suggéré aux Etats membres, explique le communiqué, « de privilégier les financements concessionnels ».

L’une des plus grandes annonces a été, l’accueil favorable selon le communiqué, de « l’organisation en 2025, par le Groupe de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement d’une Conférence dédiée aux financements du secteur de l’énergie » au sein de l’Union.

La CEMAC se félicité aussi, de « la reconstitution réussie des ressources » du Groupe de la Banque Mondiale. Selon le communiqué, l’aide est fixée, à 100 milliards de dollars. L’Union a aussi appelé, à « une allocation des ressources plus importantes en faveur de la Sous-région » pour a précisé le communiqué, « réduire le déficit important des infrastructures sociales de base de la zone ».

Il faut savoir, que ce Sommet de Yaoundé au Cameroun était axé sur le thème principal, « évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC ». Les Présidents Paul Biya, Faustin-Archange Touadéra, Brice Oligui Nguema et Teodoro Obiang Nguema étaient présents. Seuls les Présidents, Denis Sassou-Nguesso et Mahamat Idriss Déby ont été représentés.