Bonne nouvelle pour la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) sur le marché financier. À l’entame de la 51ᵉ semaine, la structure financière basée en Côte d’Ivoire a connu une légère augmentation de ses actions, et ce, malgré la baisse d’une majorité de valeurs.

Un marché contrasté mais globalement positif pour la BRVM

En ce début de semaine, le marché financier est dominé par les vendeurs, avec 17 valeurs en baisse contre 12 en hausse. Cependant, le marché des actions de la BRVM a enregistré une légère progression.L‘indice BRVM Composite a progressé modestement de 0,09%, clôturant à 275,73 points. Quant à l’indice BRVM 30, il a légèrement reculé de 0,07% pour s’établir à 138,05 points. À l’instar de l’indice BRVM 30, l’indice BRVM Prestige a accusé une baisse de 0,16%, atteignant 111,92 points.

Solibra CI en tête des hausses avec une performance remarquable

La légère hausse enregistrée par la BRVM est en partie liée à Solibra CI. La Société de Limonaderies et de Boissons Rafraîchissantes de Côte d’Ivoire a affiché une performance exceptionnelle, avec une progression de 6,92% pour atteindre 13 900 FCFA. Cette évolution a directement contribué à l’augmentation de la capitalisation boursière, ajoutant 14,81 milliards FCFA à sa valorisation.

Sonatel domine les échanges avec 22,25% du volume global

Sonatel mène la course des échanges à l’issue de la séance. Le groupe de télécommunications s’est affiché comme le titre le plus convoité, avec 22,25% des échanges, soit un volume de 109,10 millions de FCFA. La valeur de Sonatel reste populaire et continue d’attirer les investisseurs, notamment grâce à sa stabilité et sa capacité de rendement.

Les meilleures et pires performances de la séance

Sur le plan individuel, Sicable CI (+7,35% à 1 095 FCFA), Tractafric CI (+7,25% à 2 145 FCFA) et Solibra CI (+6,92% à 13 900 FCFA) figurent parmi les meilleures performances de la séance. À l’opposé, BOA SN (-2,80% à 3 300 FCFA), SOGB CI (-1,92% à 4 600 FCFA) et Unilever CI (-1,91% à 7 700 FCFA) ont affiché les plus fortes baisses.