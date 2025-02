Sonelgaz connaît une ascension fulgurante dans le secteur de l’énergie en Algérie et à l’international. Le premier producteur d’énergie algérien a atteint un niveau d’exportation record en 2024, avec une hausse de 22 %. Une performance qui confirme sa réputation, son dynamisme ainsi que sa compétitivité sur le marché international de l’énergie.

Sonelgaz enregistre une progression remarquable des exportations

Sonelgaz ne pouvait pas rêver mieux au terme de l’année 2024. Dans sa stratégie de diversification économique et d’expansion vers de nouveaux marchés, la société de production d’énergie a enregistré une performance historique.Dans un communiqué, le groupe algérien a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 268 millions d’euros en 2024, contre 219 millions d’euros en 2023. On note ainsi une hausse de 22 %.

Cette croissance repose sur trois axes majeurs, l’exportation d’électricité, la vente de matériels électriques et gaziers produits localement. À cela s’ajoute la prestation de services de formation dans le domaine de l’énergie à l’échelle nationale et internationale. La demande en expertise technique est en forte augmentation. En renforçant son offre de produits et services, Sonelgaz consolide sa position d’acteur majeur du secteur énergétique et contribue ainsi à la valorisation de l’industrie nationale.

Stratégie 2035 : diversification et énergies renouvelables

Sonelgaz n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. À long terme, le groupe algérien souhaite renforcer sa présence sur les marchés africains et européens. Pour y parvenir, la société compte diversifier son portefeuille d’exportations à l’horizon 2035.Ainsi, un investissement dans les énergies renouvelables et les technologies énergétiques avancées fait partie de la stratégie du groupe. Cela lui permettra d’élargir son offre et de s’adapter aux mutations du secteur. Sonelgaz ambitionne de s’imposer comme un fournisseur fiable et compétitif sur la scène internationale dans les années à venir.