Superstar ghanéenne du dancehall, Stonebwoy a toujours été un grand admirateur de la musique américaine, notamment de la pop. Lors d’une récente interview, il a confié que sa plus grande source d’inspiration était le roi de la pop, Michael Jackson. Tourné vers de nouveaux horizons, Stonebwoy a dévoilé les artistes avec lesquels il rêve de collaborer : Taylor Swift et Rihanna.

Stonebwoy rêve d’un featuring avec Taylor Swift et Rihanna : Un duo inattendu ?

« J’aime beaucoup leurs musiques. Taylor Swift et Rihanna sont des artistes avec qui j’aimerais vraiment travailler », a confié Stonebwoy. Bien qu’ils évoluent dans des genres musicaux différents, Stonebwoy imagine ce que donnerait un featuring avec Taylor Swift. « Taylor Swift est l’une des artistes avec qui j’aimerais collaborer. Elle est mon kiffe artistique. Imaginez une chanson entre Taylor Swift et Stonebwoy », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Quant à Rihanna, cette collaboration pourrait être plus plausible. La chanteuse barbadienne est une grande fan de reggae et de dancehall, des genres très populaires dans son pays natal. Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir Rihanna apparaître dans une chanson de Stonebwoy. Pour le moment, Stonebwoy continue de conquérir les cœurs de ses fans à travers ses concerts et ses productions. Son talent et son ambition de s’associer avec des icônes comme Taylor Swift et Rihanna prouvent qu’il vise les sommets de l’industrie musicale.