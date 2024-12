La Tanzanie a signé deux accords avec l’Union Européenne (UE) pour une somme totale de 14 millions d’euros. Le premier accord vise à promouvoir le développement durable et la conservation du milieu marin, tandis que le second se concentre sur l’égalité des sexes.

Premier accord de la Tanzanie avec l’UE

Promouvoir le développement durable et préserver le milieu marin est l’un des objectifs majeurs de la Tanzanie. Pour y parvenir, le pays a signé un premier accord de 11 millions d’euros. Ce projet, baptisé Bahari Yetu, a pour ambition de rendre les communautés locales indépendantes grâce à des opportunités économiques durables. Cela permettra également la préservation de la biodiversité marine de Zanzibar. Le projet sera mis en œuvre par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Il vise à protéger les ressources marines, à promouvoir la pêche durable et à lutter contre la pollution plastique.

L’égalité des sexes dans les services publics et privés

Promouvoir les droits des femmes et leur permettre d’occuper des rôles de leadership au sein des communautés constitue la base du second accord entre la Tanzanie et l’UE. D’un montant de 3 millions d’euros, cet accord a pour objectif d’étendre le programme d’action transformatrice de l’UE en matière d’égalité des genres à Zanzibar. Il ambitionne d’éliminer les obstacles aux droits des femmes et d’améliorer leur participation en tant que leaders dans les secteurs public et privé. Cette initiative sera mise en œuvre par ONU Femmes en collaboration avec le ministère tanzanien chargé du Genre.