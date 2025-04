Depuis 2021, la Tanzanie et la RDC renforcent leur coopération pour optimiser leur connectivité. Les récents accords constituent une avancée majeure dans l’exécution de leur stratégie commune d’intégration logistique.

Une solution stratégique pour la connectivité Tanzanie – RDC

Le week-end dernier, la Tanzanie et la RDC ont alloué 120 hectares de terres pour la construction de ports secs sur leurs territoires respectifs. Ces accords de concession foncière ont été signés le 5 avril lors de réunions bilatérales à Lubumbashi, en RDC, du 3 au 5 avril. Les discussions visaient à faire le point sur le Programme de développement des infrastructures de transport lancé en 2022 par la CCTTFA, visant à améliorer la connectivité commerciale entre les deux pays à travers les infrastructures portuaires, ferroviaires, routières et aériennes.

Selon l’accord, la Tanzanie recevra des terrains à Kasumbalesa, Kasenga et Kalemie, en RDC, et la RDC aura des sites à Kwala Coast et Katosho, en Tanzanie. Les titres fonciers sont finalisés et les travaux commenceront dans un cadre de partenariat public-privé (PPP), avec une forte participation du secteur privé, notamment des entreprises minières.

Cette signature intervient alors que le fret vers la RDC via le port de Dar es Salaam a augmenté de 180 % en quatre ans, rendant les ports secs nécessaires pour alléger la pression logistique.

Le projet fait partie de la stratégie du Corridor Central, visant l’intégration régionale avec la modernisation des ports, des routes et l’amélioration de la connectivité ferroviaire et aérienne.