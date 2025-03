Bien conscients de l’importance de protéger leurs œuvres et désireux de mieux appréhender le fonctionnement du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA), les membres de la Team Paiya sont allés rencontrer la Direction Générale de l’institution. Une démarche proactive qui a été saluée par le Directeur Général du BURIDA.

Gestion des droits d’auteur : pourquoi Team Paiya a rencontré le BURIDA ?

Durant la visite, le Directeur Général du BURIDA a insisté sur la nécessité pour les artistes de se rapprocher de l’institution afin d’éviter toute mauvaise surprise liée à l’exploitation de leurs œuvres. Il a mis en avant le rôle essentiel de : la Direction des Affaires Juridiques, qui accompagne les artistes dans l’interprétation et la gestion de leurs contrats et la Direction de la Documentation Générale, qui assure l’enregistrement et la protection des créations artistiques.

Grâce à cette visite, les membres de la Team Paiya ont pu obtenir des explications claires sur les procédures administratives du BURIDA et l’importance de déclarer formellement leurs œuvres pour garantir leur protection.

Zagba le Requin plaide pour une meilleure formation des artistes

Prenant la parole au nom de Team Paiya, Zagba le Requin a exprimé sa gratitude pour cet échange constructif. Il a souligné la nécessité d’une formation approfondie sur les droits d’auteur, notamment sur : la gestion des contrats, l’exploitation commerciale des œuvres et la répartition des droits d’auteur.

Face aux défis liés à la protection des créations artistiques, l’artiste a appelé les jeunes talents et les professionnels du secteur à se former davantage pour mieux défendre leurs intérêts.

Le BURIDA réaffirme son engagement auprès des artistes

À l’issue de cette rencontre, la Direction Générale du BURIDA a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue ouvert avec les artistes. L’institution se dit prête à les accompagner dans la gestion de leurs droits et à les informer sur les meilleures pratiques pour assurer une protection optimale de leurs œuvres.