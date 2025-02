Tems, lauréate d’un Grammy Award, vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du sport. Elle devient partenaire et copropriétaire du club de football San Diego FC, évoluant en Major League Soccer (MLS).

MLS : Tems devient copropriétaire du San Diego FC et marque un tournant historique

Le San Diego FC a officialisé la nouvelle aujourd’hui : Tems rejoint le groupe de propriétaires via sa société The Leading Vibe, faisant d’elle la première femme africaine à détenir une participation dans une franchise MLS. Dans un communiqué, Sir Mohamed Mansour, président du San Diego FC, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis que Tems ait rejoint le San Diego FC en tant que partenaire du club. C’est une artiste de renommée mondiale qui nous aidera à toucher de nouveaux publics et à faire connaître notre projet unique, ancré en Afrique subsaharienne à travers l’organisation Right to Dream. »

De son côté, Tems a partagé son excitation face à cette nouvelle aventure : « Je suis ravie de rejoindre le groupe de propriétaires du San Diego FC et de faire partie d’un club qui célèbre la créativité, la culture et le pouvoir de la communauté. » Elle ajoute : « Le football a une façon unique de rassembler les gens, et je suis honorée de contribuer à construire quelque chose de spécial à San Diego, une ville qui prospère grâce à la diversité et à l’innovation. »

Ce partenariat marque un tournant pour Tems, qui continue d’élargir son influence au-delà de la musique, s’impliquant dans le monde du sport et des affaires.