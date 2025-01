On connait désormais la liste complète des artistes ivoirien en lice pour les tophées Trace Awards 2025.

Josey et Tamsir dominent les nominations aux Trace Awards 2025

La cérémonie de remise des prix de cette prestigieuse messe de la musique africaine se tiendra à Zanzibar le 26 février 2025. L’événement rassemblera les plus grands talents musicaux du continent et de sa diaspora. Trace invite les fans à voter pour leurs artistes préférés et offre une chance de gagner un voyage tous frais payés pour assister à cette soirée mémorable. Les votes du public comptent pour 50 % du résultat final, une participation qui peut faire toute la différence. Les 50 % restants seront attribués par un panel d’experts de l’industrie musicale.

Voici la liste complète des nominés ivoiriens et leurs catégories :