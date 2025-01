Le Congolais Tidiane Mario est sur la liste des six artistes africains nominés pour l’édition 2025 des Trace Awards dans la catégorie « Meilleur artiste ». La prestigieuse cérémonie est prévue pour le 26 février 2025 en Tanzanie. Le trophée met en lumière le mérite artistique et contribue au rayonnement de la culture africaine.

Trace Awards 2025 : Tidiane Mario et les stars africaines en compétition

Les Trace Awards 2025 offrent une plateforme unique aux talents africains pour partager leurs expériences et obtenir des conseils de leaders de l’industrie. Cet événement vise à transcender les barrières culturelles, historiques et géographiques, tout en contribuant au développement de la musique africaine et en renforçant la visibilité des jeunes artistes.

Ce rendez-vous incontournable célèbre la diversité musicale africaine avec des catégories couvrant des genres tels que l’afrobeat, le hip-hop, le rap, le soul, le zouk, la RnB ou encore le coupé-décalé. Tidiane Mario concourt pour le prix du Meilleur artiste francophone, en compétition avec des talents tels que Gaz Mawete, Didi B, Josey, et Wally B. Seck.