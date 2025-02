Le 26 février 2025, la prestigieuse cérémonie des Trace Awards réunira les plus grands talents du continent africain et de sa diaspora pour une soirée musicale inoubliable.

Trace Awards 2025 : Diamond Platnumz, Rema, Josey, Fally Ipupa… Qui remportera les prix ?

Les Trace Awards 2025 mettront en lumière des artistes de plus de 30 pays, issus d’Afrique, d’Amérique du Sud, des Caraïbes, de l’océan Indien et d’Europe. 24 catégories récompenseront les talents dans une grande variété de styles : afrobeats, dancehall, hip-hop, afro-pop, mbalax, amapiano, zouk, kizomba, genge, coupé-décalé, bongo flava, soukous, gospel, rap, raï, kompa, RnB, rumba et bien plus encore.

Parmi les artistes qui enflammeront la scène :

Tanzanie : Diamond Platnumz, Alikiba, Zuchu, Marioo, Nandy, Abigail Chams, Young Lunya, Jux

: Diamond Platnumz, Alikiba, Zuchu, Marioo, Nandy, Abigail Chams, Young Lunya, Jux Côte d’Ivoire : Didi B, Josey, Tamsir, KS Bloom, Team Paiya, HIMRA

: Didi B, Josey, Tamsir, KS Bloom, Team Paiya, HIMRA RDC : Fally Ipupa, Innoss’B, Gaz Mawete

: Fally Ipupa, Innoss’B, Gaz Mawete Nigéria : Rema, Yemi Alade, King Promise, Qing Madi, P Priime

: Rema, Yemi Alade, King Promise, Qing Madi, P Priime Kenya : Bien

: Bien Sénégal : Wally Seck

: Wally Seck Afrique du Sud : Makhadzi, Titom & Yuppe

: Makhadzi, Titom & Yuppe Autres talents : Sabrina (Cameroun), DJ Moh Green (Algérie), Chelsea Dinorath (Angola), Joé Dwet Filé (France/Haïti), Nesly (Martinique/Guyane), Barth (La Réunion), Kenny Haïti (Haïti), Joshua Baraka (Ouganda)

Les Catégories Clés des Trace Awards 2025

Chanson de l’année :

Tyla – Jump (Afrique du Sud)

– Jump (Afrique du Sud) Tyler ICU – Mnike (Afrique du Sud)

– Mnike (Afrique du Sud) Titom & Yuppe – Tshwala Bam (Afrique du Sud)

– Tshwala Bam (Afrique du Sud) Tamsir x Team Paiya – Coup du Marteau (Côte d’Ivoire)

– Coup du Marteau (Côte d’Ivoire) Asake & Travis Scott – Active (Nigéria)

– Active (Nigéria) Tems – Love Me Jeje (Nigéria)

– Love Me Jeje (Nigéria) Burna Boy – Higher (Nigéria)

– Higher (Nigéria) Rema & Shallipopi – Benin Boys (Nigéria)

– Benin Boys (Nigéria) Diamond Platnumz – Komasawa (Tanzanie)

Album de l’année :

Burna Boy – I Told Them (Nigéria)

– I Told Them (Nigéria) Asake – Lungu Boy (Nigéria)

– Lungu Boy (Nigéria) Rema – Heis (Nigéria)

– Heis (Nigéria) Josey – Vibration Universelle (Côte d’Ivoire)

– Vibration Universelle (Côte d’Ivoire) Amaarae – Fountain Baby (Ghana)

– Fountain Baby (Ghana) King Promise – True To Self (Ghana)

– True To Self (Ghana) Stonebwoy – 5th Dimension (Ghana)

– 5th Dimension (Ghana) Toofan – Stamina (Togo)

Meilleur clip vidéo :

Meji Alabi pour Rema – « DND » (Nigéria)

pour Rema – « DND » (Nigéria) TG Omori pour Kizz Daniel & Davido – « Twe Twe » (Nigéria)

pour Kizz Daniel & Davido – « Twe Twe » (Nigéria) Director Folex pour Zuchu feat Innoss’ B – « Nani » (Remix) (Tanzanie/RDC)

pour Zuchu feat Innoss’ B – « Nani » (Remix) (Tanzanie/RDC) Nabil Elderkin pour Tyla – « Jump » (Afrique du Sud)

pour Tyla – « Jump » (Afrique du Sud) Kmane pour Ayra Starr – « Commas » (Nigéria)

pour Ayra Starr – « Commas » (Nigéria) Seoute Emmanuel pour Toofan – « C Pas Normal » (Togo)

pour Toofan – « C Pas Normal » (Togo) Ach’B pour Innoss’ B – « Sete » (RDC)

pour Innoss’ B – « Sete » (RDC) Edgar Esteves pour Asake & Wizkid – « MMS » (Nigéria)

Les Artistes en Compétition pour les Grands Prix

Meilleur artiste masculin : Dlala Thukzin, Fally Ipupa, Diamond Platnumz, Asake, Burna Boy, Rema, Wizkid, Stonebwoy

Meilleure artiste féminine : Tyla, Makhadzi, Chelsea Dinorath, Josey, Ayra Starr, Tems, Yemi Alade

Meilleur artiste Hip-Hop : Nasty C, Didi B, Odumodublvck, Suspect 95, Sarkodie, Young Lunya, Maglera Doe Boy

Révélation de l’année : Nkosazana Daughter, Himra, Sabrina, Mia Guissé, Shallipopi, Qing Madi, Abigail Chams

Meilleur DJ : Tyler ICU, Uncle Waffles, DJ Tunez, DJ Nelasta, DJ Spinall, DJ Neptune, DJ Moh Green, DJ Maphorisa, Kabza De Small

Meilleur artiste – Europe : Central Cee, Kalash, Darkoo, Joe Dwet Filé, Jungeli, Franglish, Aya Nakamura

Meilleur artiste – Caraïbes : Venssy, Mathieu White, Meryl, Nesly, Shenseea, Kenny Haïti

Meilleur artiste – Océan Indien : Barth, Goulam, PLL, Kalipsxau, Léa Churros, Jamily Jeanne