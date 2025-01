Le taux d’inflation en Tunisie a enregistré une baisse en glissement annuel. Selon les statistiques de l’INS (Institut National de la Statistique), celui-ci est passé à 7 % en 2024, contre 9,3 % en 2023. Cette baisse est principalement liée à la diminution des prix des produits sur le marché.

Baisse des prix des produits alimentaires

La chute de l’inflation en 2024 est attribuée à la baisse des prix de certains produits d’un mois à l’autre, ce qui a conduit à une diminution de 6,2 % en décembre, contre 6,6 % en novembre. Par ailleurs, chaque groupe de produits a contribué à cette réduction de l’inflation. En effet, les groupes des produits manufacturés et des aliments frais ont été les principaux moteurs de l’inflation globale. Ils ont contribué respectivement à hauteur de 2,3 % et 1,9 %.

Concernant les régimes de prix, les produits non alimentaires libres et les produits alimentaires libres se distinguent par des contributions respectives de 3,3 % et 2 %. En revanche, les produits alimentaires encadrés ont eu un impact limité, ne contribuant qu’à hauteur de 0,1 %.

Hausse des prix des groupes de produits en glissement annuel en Tunisie

Les prix des groupes de produits sont restés instables en glissement annuel. Entre 2023 et la même période en 2024, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,2 %. Parmi les hausses les plus marquées, on observe une flambée des prix des viandes ovines (+21,3 %), des volailles (+19,7 %), des fruits secs (+14,8 %), des légumes frais (+14,2 %), des poissons frais (+12,8 %) et des viandes bovines (+9,2 %). À l’inverse, les huiles alimentaires ont vu leur prix diminuer de 8,3 %.

Toujours en glissement annuel, les produits manufacturés et les services ont connu une progression des prix de 6,1 %. Cette augmentation inclut notamment l’habillement et les chaussures (+9,7 %) ainsi que les produits d’entretien courant du foyer (+7,8 %). Du côté des services, les prix ont grimpé de 5,4 %, notamment en raison d’une hausse marquée dans les secteurs des restaurants, cafés et hôtels (+11,7 %).

Prix des produits selon les statistiques mensuelles en Tunisie

Sur le plan mensuel, c’est-à-dire en décembre 2024, les prix à la consommation ont progressé de 0,2 % par rapport à novembre. Cette évolution s’explique par l’augmentation des prix des groupes « vêtements et chaussures » (+1,7 %) et « services restaurants, cafés et hôtels » (+0,8 %). Par ailleurs, les produits alimentaires ont enregistré une baisse de 0,6 %, due notamment à la diminution des prix des huiles alimentaires (-5,3 %), des volailles (-1,8 %), des fruits frais (-1,3 %) et des légumes frais (-1 %).

Cependant, les prix des viandes bovines et des œufs ont augmenté respectivement de 1,1 % et 1 %. Enfin, les prix des produits du groupe « habillement et chaussures » ont également connu une hausse de 1,7 % en décembre, portée par une augmentation de 1,9 % pour les articles d’habillement et de 1,7 % pour les chaussures.

Conclusion

Malgré la hausse des prix de certains produits alimentaires en glissement annuel et mensuel en 2024, l’inflation globale a enregistré une baisse significative.