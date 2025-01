Comme Alpha Blondy l’a fait il y a quelques années, Lil Jay Bingerack prédit à son tour une carrière pleine de réussite pour Himra.

Himra sous les projecteurs : son ascension validée par Lil Jay Bingerack

Depuis la mort de DJ Arafat en 2019, certains artistes ivoiriens se distinguent par leur persévérance et leur passion. C’est le cas de Himra, dont l’ascension fulgurante impressionne aussi bien le public que ses pairs. Parmi eux, Lil Jay Bingerack, figure influente du milieu, n’a pas hésité à exprimer son admiration et son optimisme quant à l’avenir du jeune artiste.

« Himra connaît un succès mérité. En regardant son parcours, on voit qu’il a toujours su écouter les bons conseils. Je suis vraiment fier et heureux pour lui. On se connaît bien, et je sais à quel point il est passionné par ce qu’il fait. Je lui souhaite encore plus de réussite et je n’ai aucun doute qu’il ira encore plus loin ! », a-t-il déclaré.

Des mots qui confirment la montée en puissance de Himra, qui, grâce à son travail acharné et son talent indéniable, continue de se faire une place sur la scène musicale. Avec le soutien d’artistes reconnus comme Lil Jay Bingerack, nul doute que son ascension est loin d’être terminée.