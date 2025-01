Sonatel SN et Orange CI, deux leaders du marché boursier de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières), ont freiné la tendance haussière des principaux indices. Ces derniers ont enregistré des baisses suite aux pertes de capitalisation de Sonatel SN et Orange CI.

Pertes de capitalisation de Sonatel SN : un virus contagieux pour les principaux indices de la BRVM

Sonatel SN et Orange CI ont enregistré des pertes respectives de 50 milliards FCFA et 15,81 millions FCFA. Cette situation a entraîné le recul des principaux indices de la BRVM. Ainsi, après une semaine de hausse, les indices BRVM-Composite et BRVM-30 ont enregistré des baisses respectives de 1,06 % (s’établissant à 275,71 points) et 1,10 % (atteignant 138,88 points). Dans cette tendance baissière, l’indice BRVM-Prestige a également reculé de 0,54 %, terminant à 114,58 points.

Toujours dans cette dynamique de baisse, plusieurs valeurs mobilières ont également plongé. SOLIBRA CI a perdu 6,67 %, atteignant 13 005 FCFA, suivi d’ETI, qui a enregistré une perte de 6,25 % à 15 FCFA, et enfin ORAGROUP, qui a reculé de 5,60 % pour s’établir à 1 600 FCFA.

Quelques valeurs en hausse apportent un espoir

Toutefois, certaines valeurs comme SMB CI, SODE CI et SETAO CI ont affiché de bonnes performances au cours de la séance. SMB CI s’est illustré en tête avec une hausse de 4,96 % à 7 400 FCFA. SODE CI a suivi avec une progression de 3,51 % à 5 900 FCFA, tandis que SETAO CI s’est hissé à la troisième place avec une augmentation de 3,41 %, atteignant 455 FCFA.

SGCI maintient le cap malgré la chute de Sonatel SN et Orange CI

Alors que Sonatel SN et Orange CI plongent dans le rouge, SGCI a, pour sa part, maintenu sa dynamique positive pour la deuxième séance consécutive. L’entreprise a enregistré un gain de capitalisation de 12,28 milliards FCFA. Néanmoins, sa résilience n’a pas suffi à empêcher le recul des indices de la BRVM.

Par ailleurs, le volume des échanges s’est établi à 438,6 millions FCFA, avec Orange CI en tête, représentant 15,74 % du total, soit 69 millions FCFA échangés.