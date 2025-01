La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé un tout nouveau trophée pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024). Ce changement marque une nouvelle ère pour cette compétition réservée aux joueurs locaux, qui se tiendra en août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le CHAN 2024 se pare de modernité

Ce nouveau trophée, au design élégant et contemporain, est bien plus qu’un simple objet. Il est le reflet de l’évolution du football africain et de l’unité du continent. « Le nouveau trophée TotalEnergies CHAN 2024 présente un design moderne et élégant, intégrant des éléments en or et en argent qui symbolisent le prestige du tournoi et son statut évolutif », a déclaré la CAF. 1 Les 54 lignes qui entourent le trophée représentent les 54 nations africaines et la carte du continent au centre souligne l’unité panafricaine.

Le tirage au sort de cette huitième édition du CHAN aura lieu ce mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi, au Kenya. Dix-neuf équipes composées de joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs se disputeront le titre. Cette compétition, qui a lieu tous les deux ans, est une vitrine du talent africain et une occasion pour les joueurs de se faire remarquer.

Le CHAN 2024 sera la première édition organisée en Afrique de l’Est depuis 2016. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda sont prêts à accueillir cet événement majeur du football africain. Les supporters de ces pays peuvent d’ores et déjà s’attendre à des rencontres passionnantes et à une ambiance festive.

« Le CHAN 2024, qui se tiendra en août 2025, marquera la huitième édition de la compétition et sera la première organisée en Afrique de l’Est depuis la tenue de l’édition 2016 au Rwanda. »

Ce nouveau trophée est le symbole d’un nouveau départ pour le CHAN. La CAF souhaite ainsi donner une nouvelle impulsion à cette compétition et la faire rayonner à travers le continent. Les joueurs locaux, souvent moins médiatisés que leurs homologues évoluant à l’étranger, auront ainsi l’opportunité de briller sous les feux des projecteurs

Tous les regards seront tournés vers Nairobi ce mercredi pour le tirage au sort. Les supporters africains découvriront alors les groupes et les affiches de cette nouvelle édition du CHAN. Ce tirage au sort sera l’occasion de faire le point sur les forces en présence et de pronostiquer les favoris.