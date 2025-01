Ballon d’or africain 2023, Victor Osimhen, actuellement prêté au Galatasaray par le Napoli, est au centre d’une controverse après avoir été accusé d’agression sur un journaliste à Istanbul.

Polémique à Istanbul : Victor Osimhen dans la tourmente après un incident avec un journaliste

Selon le quotidien turc Posta, le journaliste Tolga Bozdemir affirme qu’Osimhen a réagi violemment à la présence de la presse alors qu’il sortait du club avec des amis. Agacé par les flashes des appareils photo, le joueur aurait perdu son calme et attaqué le journaliste. « Je filmais Osimhen à sa sortie du club, accompagné de trois collègues. Quand les flashes se sont déclenchés, il s’est mis en colère, a couru vers moi en criant et a essayé de prendre ma caméra. J’ai résisté, et il m’a frappé. Cela fait encore mal. Ensuite, il a commencé à jurer et m’a proposé de l’argent pour supprimer les photos. J’ai refusé, et il m’a menacé en disant : ‘Je vais te détruire.’ », a déclaré Bozdemir.

Pour le moment, ni Victor Osimhen ni le Galatasaray n’ont commenté les accusations. Cette affaire risque toutefois de ternir l’image de l’attaquant nigérian, qui reste une figure importante du football africain.