Football, mercato: Victor Osimhen à Naples pour 19 milliards?

Attaquant international nigérian de Lille, Victor Osimhen devrait quitter le nord de la France cette saison. Le joueur est notamment annoncé du côté de l’Italie où Naples souhaite l’enrôler.

Gattuso veut Victor Osimhen

Révélation de la saison à Lille, l’attaquant international nigérian, Victor Osimhen a réalisé une très belle saison. Le joueur de 21 ans a marqué 18 buts en 38 matchs avec le club du nord de la France. Ses performances n’ont pas échappé aux grosses écuries européennes qui souhaitent l’enrôler. Ainsi Naples, club de Serie A italienne, avance ses pions pour recruter l’ancien buteur de Charleroi en Belgique. Selon des informations de la presse italienne, Naples aurait proposé 30 millions d’euros soit, plus de 19 milliards de Francs CFA pour acquérir l’avant-centre.

Cette offre est bien en deçà des 80 millions d’euros que souhaitait initialement obtenir Lille pour son joueur. Mais, dans un contexte économique rendu particulièrement difficile par la crise sanitaire, il est difficile d’imaginer un club mettre une telle somme sur la table pour un joueur certes prometteur mais qui n’est pas encore un crack.

Naples contraint de vendre

Si les deux clubs devraient s’entendre pour la vente de Victor Osimhen, une autre difficulté pourrait enrayer l’opération. En effet, le club italien ne dispose plus dans ses rangs de place pour un joueur extra-communautaire (joueur originaire d’un pays hors Union européenne). Les pensionnaires du stade San Paolo pourraient donc, selon Onze Mondial, être contraints de vendre avant de recruter Victor Osimhen.

Les joueurs susceptibles de quitter le club pour faire de la place au Nigérian sont Herving Lozano et la jeune brésilien Leandrinho. Naples pourrait de ce fait voir un autre club lui chiper le joueur aux 4 buts en 9 sélections avec les Super Eagles. Arsenal, Liverpool et Tottenham seraient intéressés par la venue du jeune talent. Du côté de Lille, on ne se fait aucune illusion sur l’avenir de Victor Osimhen. Christophe Galtier, entraineur du club de Ligue 1, a récemment affirmé que le « club travaille pour remplacer Osimhen ».