Jeudi 7 novembre 2024, deux gendarmes français ont été arrêtés de force par la police israélienne. L’incident s’est produit dans l’Éléona lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères.

Brève arrestation de deux gendarmes français à Jérusalem : un incident diplomatique éclate

Pour des raisons encore inconnues, des policiers israéliens ont fait irruption dans l’Éléona, où se trouvaient les gendarmes français. Selon Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, les policiers sont arrivés armés sur les lieux sans aucune autorisation, alors que l’Éléona est une propriété de la France. Les deux gendarmes s’étaient pourtant correctement identifiés au cours d’une longue discussion avec l’un des policiers israéliens.

🚨 2 gendarmes français arrêtés en Israël sur un territoire français à Jérusalem depuis 150 ans.



Dans la vidéo de l’interpellation, on voit l’un des gendarmes protester face aux policiers israéliens lourdement armés. « Ne me touche pas », a-t-il répété à plusieurs reprises. Il a ensuite été mis à terre avant d’être embarqué dans un véhicule de police. Le second gendarme, qui semblait plus serein, a également été embarqué, mais avec moins de brutalité. Les deux ont été relâchés par la suite. Les autorités israéliennes ont indiqué que les policiers faisaient simplement leur travail de maintien de l’ordre et que l’objectif était de sécuriser la visite du ministre français des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie française a fermement condamné l’intervention des policiers israéliens, alertant sur les conséquences fâcheuses de cet incident pour les relations bilatérales entre les deux pays. Pour Jean-Noël Barrot, c’est une situation « inacceptable » qui ne restera pas sans réaction.

Paris va convoquer l’ambassadeur d’Israël en France

La diplomatie française assure qu’elle ne laissera pas cette affaire sans suite. Elle a annoncé la convocation dans les prochains jours de l’ambassadeur d’Israël en France pour protester contre la brève arrestation des deux gendarmes et l’entrée illégale des policiers israéliens sur le domaine français.