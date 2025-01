Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fermement mis en garde son homologue américain, Marco Rubio, sur les risques d’une escalade des tensions autour de Taïwan. Lors d’un échange téléphonique tendu, le chef de la diplomatie chinoise a réaffirmé la position intransigeante de la Chine sur cette question, considérée comme une ligne rouge infranchissable.

« Nous ne permettrons jamais que Taïwan se sépare de la Chine », a martelé Wang Yi, rappelant à Washington qu’il s’agissait d’une affaire strictement interne. Cette déclaration intervient dans un contexte d’intensification des manœuvres militaires chinoises autour de l’île et de vives critiques de Pékin à l’encontre du soutien américain à Taïwan.

Face-à-face à Taïwan : la Chine et les Etats-Unis sur le fil du rasoir

La Chine considère Taïwan comme une province rebelle qu’elle est déterminée à réunifier, par la force si nécessaire. « Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois », a souligné Wang Yi. Pékin accuse régulièrement les États-Unis de chercher à « contenir » la Chine en soutenant l’indépendance de Taïwan.

Pour sa part, Washington, tout en ne reconnaissant pas officiellement l’indépendance de Taïwan, s’est engagé à fournir à l’île les moyens de se défendre. « Les États-Unis ont une obligation légale de fournir à Taïwan les moyens de se défendre elle-même », avait déclaré un haut responsable américain.

Les échanges entre Wang Yi et Marco Rubio témoignent de la fragilité des relations sino-américaines et des enjeux considérables liés à la question de Taïwan. « La gestion de cette question aura un impact direct sur la stabilité des relations bilatérales », a averti le ministre chinois.

Pour Wang Yi, « préserver les intérêts fondamentaux des deux pays exige une approche responsable ». Il a appelé les États-Unis à respecter le principe d’une seule Chine et à cesser toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.

Les tensions autour de Taïwan constituent l’un des principaux défis de la politique étrangère américaine. Une mauvaise gestion de cette crise pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité régionale et mondiale.

La question de Taïwan est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. « La paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont essentielles pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique et au-delà », a déclaré le secrétaire général des Nations Unies.

Il est donc urgent de trouver une solution pacifique et durable à ce conflit. Les deux parties doivent faire preuve de retenue et engager un dialogue constructif afin d’éviter une confrontation militaire.