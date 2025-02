Décédé le 4 février dernier, le corps sans vie de Willy Mignon a été accueilli à Cotonou lundi dernier. L’artiste sera inhumé le 8 mars à Ouidah.

Willy Mignon : un concert hommage avant son inhumation à Ouidah

Selon des sources proches de la famille de Willy Mignon, la levée du corps est prévue pour le 7 mars à la morgue PK 14, suivie d’un concert hommage dans la nuit du 7 au 8 mars 2025 au Fort Français de Ouidah. Cette information a été confirmée par la presse locale. L’arrivée de la dépouille à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou a suscité une immense mobilisation. Famille, amis, artistes, admirateurs et figures du monde culturel et médiatique se sont réunis pour honorer sa mémoire. Parmi eux, des personnalités du showbiz béninois telles que Fifi Fender, Pélagie la Vibreuse et Pépé Oléka ont tenu à exprimer leur soutien et leur tristesse.

L’émotion était palpable. Tandis que les visages affichaient douleur et recueillement, seuls les portraits de l’artiste semblaient illuminer l’instant de son sourire éternel. Accompagné par des fanfares, le cercueil a été transporté dans un corbillard noir. Une image poignante ornait le véhicule funéraire : Willy Mignon, vêtu d’un pull-over jaune et d’un jean, y apparaissait aux côtés d’une inscription émouvante : « J’ai fait ma part et je m’en vais. Merci à ceux qui m’ont aimé en vérité. »