Au 31 décembre 2024, la dette publique du Bénin est estimée à 6 960,3 milliards de FCFA. Ce chiffre contenu dans le Bulletin statistique publié par la Caisse autonome de gestion de la dette (CAGD ), édité en janvier 2025, montre une hausse de la dette publique comparativement au dernier trimestre de l’année 2023 (6 508,52 milliards de FCFA). L’encours de la dette atteint un taux d’endettement de 53,7 % du PIB. Ce taux reste dans la norme de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Évolution de l’encours de la dette publique du Bénin

Selon le Bulletin statistique (janvier 2025) consulté par AFRIQUE SUR 7, l’encours de la dette en devises connaît une hausse continue entre 2023 et 2024, passant de 3 909,22 milliards FCFA au 1er trimestre 2023 à 5 054,8 milliards FCFA au 4ème trimestre 2024. Cette augmentation est principalement portée par la progression de la dette multilatérale et commerciale.

À l’inverse, la dette en monnaie locale diminue au cours de la même période, passant de 2 158,04 milliards FCFA à 1 905,5 milliards FCFA. Cette baisse pourrait traduire un recours accru aux financements en devises, au détriment des ressources locales.

Structure de la dette

Le poids de la dette multilatérale ne cesse de croître, passant de 2 065,90 milliards FCFA au 1er trimestre 2023 à 2 678,3 milliards FCFA au 4ème trimestre 2024. Cette évolution reflète un recours accru aux financements des institutions internationales.

Parallèlement, les financements en monnaie locale connaissent une diminution notable, notamment les bons du Trésor, qui chutent de 47,90 milliards FCFA à 23,6 milliards FCFA sur la même période. Cette tendance pourrait traduire une réduction de l’émission de titres publics en monnaie locale.

Évolution des taux d’endettement

Le taux d’endettement en devises suit une tendance haussière. Il a atteint 39,7 % en fin 2024, contre 32,7 % au 1er trimestre 2023, ce qui pourrait signifier une dépendance aux financements extérieurs.

Par contre, le taux d’endettement en monnaie locale diminue progressivement, et passe de 18,0 % en début 2023 à 14,7 % en fin 2024. Le taux d’endettement public global, quant à lui, oscille entre 50 % et 55 %. On note ainsi une stabilité relative malgré une augmentation progressive du volume total de la dette.

L’encours total de la dette publique progresse, passant de 6 067,26 milliards FCFA au 1er trimestre 2023 à 6 960,3 milliards FCFA en fin 2024. Une augmentation remarquable de l’endettement qui suscite des interrogations dans l’opinion.

Selon un expert qui s’est confié sur la question, l’accroissement de la part de la dette en devises expose le pays aux risques liés aux fluctuations des taux de change et aux conditions de financement international. Il ajoute que la baisse des financements en monnaie locale peut soit traduire une réduction de la confiance des investisseurs locaux, soit refléter une stratégie d’optimisation du coût de la dette.

Viabilité de la dette publique au Bénin

Selon l’Analyse de Viabilité de la Dette (AVD) réalisée en octobre 2024 par le Ministère de l’Économie et des Finances en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI), la dette publique du Bénin reste viable, avec des niveaux d’endettement modérés.

Les indicateurs de coût et de risque du portefeuille de la dette sont restés stables tout au long de l’année 2024. Par ailleurs, un document sur l’analyse des risques budgétaires est joint chaque année à la loi de finances pour assurer un suivi régulier.