Une nouvelle ère s’ouvre pour les habitants de Yamoussoukro avec la remise officielle d’une ambulance médicalisée au Centre Hospitalier Régional (CHR). Ce don, offert par le gouvernement ivoirien, marque un tournant décisif dans l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans la région.

Un cadeau du chef de l’État pour les populations de Yamoussoukro

C’est en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles que le ministre du Commerce et de l’Industrie, représentant le Président Alassane Ouattara, a procédé à la remise de ce précieux équipement. » L’ambulance offerte ce jour, participe à la réalisation de la mission sociale du Gouvernement qui est d’être aux côtés de toutes les populations du pays, sans exception, » a déclaré le ministre Souleymane Diarrassouba, soulignant ainsi l’engagement du gouvernement à améliorer le bien-être de tous les Ivoiriens.

Cette ambulance, de dernière génération, est bien plus qu’un simple véhicule. Elle représente un espoir pour les habitants de Yamoussoukro qui pourront désormais bénéficier de soins plus rapides et plus efficaces en cas d’urgence. Le député de la commune s’est d’ailleurs réjoui de cette initiative, soulignant la sollicitude constante du ministère de la Santé envers le district de Yamoussoukro.

Cette remise s’inscrit dans un programme plus vaste de dotation en équipements sanitaires initié par le ministère de la Santé. » Le Ministre Souleymane Diarrassouba n’a pas manqué de réaffirmer son engagement à toujours être aux côtés des citoyens de la capitale politique, en vue de contribuer à leur épanouissement et à préserver leur santé. » a souligné le coordonnateur du programme.

Grâce à ces efforts, les résultats sont déjà encourageants. Le directeur régional de la santé a ainsi annoncé une nette baisse de la mortalité et une augmentation significative des naissances dans la région.

Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et l’Unité de Coordination des Projets du Fonds Mondial. » Le Ministre Souleymane Diarrassouba avait, au du Président de la République, procédé à la pose de la première du prochain centre de santé urbain de Kokrénou, le 21 décembre 20 « , rappelant ainsi l’engagement du gouvernement à renforcer l’offre de soins sur tout le territoire national.

La remise de cette ambulance marque une nouvelle étape dans l’amélioration des conditions de vie des habitants de Yamoussoukro. Elle témoigne de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre des politiques publiques visant à garantir l’accès aux soins pour tous.