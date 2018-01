Rwanda: Que fait Nicolas Sarkozy chez Paul Kagamé ?

Nicolas Sarkozy était au Rwanda chez Paul Kagamé la semaine dernière. L’ancien président français a été reçu en grande pompe par le président Rwanda dont il semble proche. Cette visite provoque des interrogations comme toutes celles qu’il entreprend sur le continent.

La visite de l’ancien président français au Rwanda en 2010 est encore dans les têtes. Nicolas Sarkozy avait été le seul haut fonctionnaire français depuis 1994 à fouler le sol rwandais depuis la fin du génocide. Il faut noter que la responsabilité de son pays dans ce génocide rwandais est pointée par l’administration Kagamé.

Celle-ci exige d’ailleurs des excuses officielles qui tardent à arriver, même si Nicolas Sarkozy avait à son époque reconnu du bout des lèvres des erreurs de jugement de certaines autorités françaises. Il a aussi affirmé à la 29e session de l’Examen de la Période Universelle (EPU) à Genève que la France n’en faisait pas assez pour arrêter les génocidaires en fuite. Paul Kagamé qui garde un ton dur vis-à-vis de la France l’a pourtant reçu au village Urugwiro, peut-être parce qu’il est le seul dirigeant de ce pays à ce jour a reconnaitre des erreurs commises par son pays au Rwanda.

La présidence du Rwanda, sur Twitter, a annoncé la présence de Nicolas Sarkozy dans le pays la semaine dernière ainsi que sa réception par le président Kagamé.

Les railleries sur la toile disent qu’il est sur place pour proposer au Rwanda ses services d’entremetteur avec les autorités du Qatar. Exactement comme il l’a fait en Côte d’Ivoire.

En réalité, Sarko était au village Urugwiro à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires français. Il était accompagné de Cyrille Bolloré, fils de l'industriel français Vincent Bolloré. Comme lorsqu'il était président, ce déplacement de Nicolas Sarkozy avait pour but de connecter les chefs d'entreprises français aux dirigeants rwandais pour la signature de contrats d'affaires.

Perezida Kagame yakiriye Nicolas Sarkozy wahoze ayobora #France



President @PaulKagame received former French President Nicolas Sarkozy at Urugwiro Village, Office of the President of #Rwanda



Président Kagame a reçu l'ancien président français @NicolasSarkozy au Village Urugwiro pic.twitter.com/5goHOGGlhm