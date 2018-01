Bénin: Droit de grève, les manifestations contre la loi se poursuivent

Au Bénin, le climat socioprofessionnel se crispe davantage après le vote de la loi portant retrait du droit de grève. Ce mardi 16 janvier, des centaines de fonctionnaires ont à leur tour manifesté pour exiger l’abrogation de cette loi.

Bénin : Forte mobilisation des fonctionnaires contre le retrait du droit de grève

Si les syndicats de santé et les magistrats ont déjà démarré un mouvement de grève depuis le lundi 8 janvier dernier, les fonctionnaires n’entendent plus garantir le service minimum au Bénin pendant 72 heures. Ils ont décidé de manifester par solidarité et pour des revendications plus spécifiques.

Répondant au mot d’ordre des sept syndicats dont la Cgtb, la Cosi-Bénin, la Cstb, l’Unstb, les agents de la fonction publique étaient nombreux à observer un arrêt de travail ce mardi. Pour les grévistes, retirer le droit de grève aux travailleurs est loin d’être une solution, c’est plutôt un autre problème que le gouvernement se crée.

Ils estiment aussi que la suppression du droit de grève intervient dans un contexte de promesses non tenues du Gouvernement aux travailleurs. Pour faire preuve de bonne volonté, les syndicats disent avoir accordé trois semaines aux autorités du pays pour répondre à leurs revendications professionnelles. C’est dans cette période que la loi retirant le droit de grève à certains fonctionnaires notamment du secteur de la justice et de la santé a été votée par l’Assemblée nationale.

Les syndicats estiment s’être fait gruger par les autorités béninoises. « Le Gouvernement n'a pas répondu à nos revendications et en plus, il veut nous priver du droit de protester. Cela est inacceptable » a déclaré un membre de la Fédération des syndicats de l’éducation nationale (Fesen).

Avec les menaces syndicales qui fusent de toutes parts, le Président Patrice Talon devra faire face à une serie de grèves dans les jours à venir. La question qui taraude tous les Béninois actuellement est de savoir si la Cour constitutionnelle va approuver ces textes controversés. La Cour pourrait se prononcer avant la fin de la semaine d'après des sources concordantes.