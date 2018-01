Nigeria : Une attaque de Boko Haram fait trois morts

Le groupe djihadiste Boko Haram a encore fait parler de lui au Nigeria. Dans une de ses attaques perpétrée dans la nuit du lundi au mardi 16 janvier contre le village de Pallam, dans l’Etat d’Adamawa au nord du pays, trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessés.

Nigéria, Boko Haram frappe encore et fait trois morts et deux blessés

Dans la nuit du lundi au mardi, une descente des combattants de la secte islamiste Boko Haram a couté la vie a trois personnes et fait deux blessés dan le village de Pallam, dans l’Etat d’Adamawa.

Selon le chef du village, Maina Ularamu, les terroristes n’ont rien laissé sur leur passage. Ils ont mis le feu à plusieurs maisons et commerces, avant de procéder à des pillages de vivres. Il a également fait savoir que les assaillants seraient venus de la forêt de Sambisa, où se terrent plusieurs d’entre eux. Cette forêt a été la cible de la coalition des forces armées du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger qui y a mené une opération le 3 janvier pour débusquer le chef historique de Boko Haram, Abubakar Shekau et ses hommes.

Depuis 2009, la région nord du Nigéria est en proie à des tueries et des violences menées par Boko Haram. Elles ont déjà fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés.