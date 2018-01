Nigeria : Quatre nord-américains enlevés à Kaduna libérés

Deux américains et deux canadiens avaient été enlevés le mardi par des hommes armés non identifiés dans l’Etat de Kaduna le nord du Nigeria. Ils ont été libérés samedi 20 janvier2018 selon Mukhtar Aliyu, porte-parole de la police de la région.

Les quatre nord américains libérés trois jours après leur rapt à Kaduna

C’est le mardi 16 janvier 2018 que deux américains et deux canadiens avaient été enlevés dans l’Etat de Kaduna par des hommes armés non identifiés. Leurs véhicules étaient tombés dans une embuscade qui avait coûté la vie à leur escorte policière qui tentait de les protéger.

Samedi, ils ont tous été libérés. Selon M.Aliyu, porte-parole de la police de l’Etat de Kaduna, ils sont en bonne santé et ont été pris en charge par leur ambassade respective après leur libération vers 5 heures du matin. Il a également indiqué qu’après le déploiement d’importants moyens, un hélicoptère et plusieurs unités de la police et de l’armée qu’ils ont été retrouvés.

Depuis 2009, le nord du Nigeria est secoué par des violences, surtout avec la naissance de l’insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Dans cette zone les enlèvements de personnalités sont fréquents, suivis de demande de rançons.

Le 13 octobre 2017, ce sont quatre britanniques membres d’une organisation caritative chretienne qui avaient été enlevés.. Le lendemain c’est un prête italien qui était kidnappé.