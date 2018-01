CIV : Youssouf Bakayoko annonce la révision de la liste électorale

Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante (CEI) s’est enfin exprimé sur la révision de la liste électorale. Il a annoncé sa mise à jour pour les jours à venir.

Youssouf Bakayoko se prononce sur la révision du fichier électoral

La Commission électorale indépendante (CEI) a eu ce mardi 23 janvier une séance de travail à son siège d’Abidjan II Plateaux. Cette réunion a vu la présence de plusieurs partis politiques et membres du Gouvernement. Ce fut l’occasion aussi pour le Président de la CEI, Youssouf Bakayoko, de se prononcer sur les opérations électorales de 2018 à savoir la révision de la liste et l’organisation des élections législatives.

Le Président de la commission a indiqué avoir pris des mesures pour le renouvellement du fichier électoral. « La révision de la liste électorale qui consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral devrait se dérouler très bientôt ». Pour rassurer les partis politiques, M. Bakayoko insiste qu’une « liste électorale non fiable augure des scrutins contestables, sujets à critiques et à conflits. C’est pour toutes ces raisons, que la CEI souhaite que vous vous associiez à elle pour informer et sensibiliser vos militants pour une adhésion massive de ceux-ci », a-t-il plaidé.

Toutefois, le maintien de Youssouf Bakayoko à la tête de cette structure est de plus en plus décrié. Nommé à la tête de la CEI en février 2010, en remplacement de Robert Beugré Mambé, M. Bakayoko aura passé huit (8) ans à la présidence de la CEI.

Cette reconduction n’est pas du goût de l’opposition qui estime que ce diplomate chevronné est dans l’illégalité. Car, la loi portant fonctionnement de la CEI précise que « les membres de la commission centrale sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une durée de six ans ».

Outre la mise à jour de la liste électorale, il revient que la crédibilité et la transparence des prochaines élections passent nécessairement par la réforme même de la CEI.