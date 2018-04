Côte d'Ivoire : Des nouvelles de Gbagbo données par Clotilde Ohouochi

À la veille de l'An 7 de la chute de Laurent Gbagbo, Clotilde Ohouochi lui a rendu visite à la prison de Scheveningen. L'ancienne ministre est heureuse d'avoir rencontré son chef et son codétenu Blé Goudé.

De retour de La Haye, Clotilde Ohouochi croit en la victoire de Gbagbo

Depuis le transfèrement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI) le 29 novembre 2011, sa cellule ne désemplit pas, avec le ballet incessant de personnalités ivoiriennes ou d'autres nationalités, anonymes comme publiques. Exilée en France depuis la chute de son mentor, Ohouochi Clotilde a également entrepris d'effectuer une nouvelle visite à l'ancien président ivoirien. C'est alors avec plein d'émotion que l'ex-ministre ivoirienne des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a rencontré Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé.

Pendant plus de deux heures d'horloge (de 10h30 à 13h), "le père" et la "fille" ont échangé dans une ambiance très conviviale. Solidaire de la souffrance de celui qu'elle appelle affectueusement "papa", l'ex-ministre dit s'être rendue à La Haye pour lui témoigner son soutien dans cette épreuve qu'il traverse. Elle a par ailleurs dévisé avec l'ancien leader de la galaxie patriotique. Ce dernier lui a même gratifié d'une spécialité culinaire dont il a seul le secret.

De retour de La Haye, Clotilde Ohouochi Yapi s'est ainsi exprimée sur les réseaux sociaux : « Ce lundi 09 avril 2018 (2 jours avant la commémoration du 11 avril 2011), j'ai rendu visite à mon Chef, le Président Laurent Gbagbo, de 10h30 à 13h. Le Chef va très bien et vous salue tous. Ambiance studieuse et conviviale. Merci à Gbapêh pour son talent de cuisinier. La lutte continue. La Victoire est possible! C'était une visite pour exprimer à nouveau ma solidarité au Président GBAGBO, lui faire le point de toutes mes activités. »

Notons qu'en octobre 2015, après une visite à Gbagbo à La Haye, la ministre Ohouochi avait indiqué : « Au plan strictement personnel, cette visite m'a été d'un grand réconfort et a mis fin à mes douloureuses crises d'angoisse. Constater de par moi-même que, malgré les affres de la déportation, Laurent Gbagbo a la force morale nécessaire pour tenir. Cette visite a été le meilleur matériau pour achever ma propre reconstruction psychologique. »