Foot/Eliminatoires CAN feminine: La CI qualifiée pour le 2nd tour

L'équipe féminine qualifiée pour le second de la CAN feminine. La sélection nationale féminine de Côte d’Ivoire s’est qualifiée mardi à Abidjan pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2018 malgré un nul concédé à domicile (0-0) face à l’équipe du Maroc.

La sélection embarque pour le second tour de la CAN feminine

Au match aller à Rabat, au Maroc, les Ivoiriennes avaient arraché le nul (1-1). Un précieux but inscrit à l’extérieur qui leur a permis de composter le billet de la qualification pour le second tour de la CAN feminine.

Ainsi, le sélectionneur Clémentine Tour 2 et ses joueuses vont poursuivre l’aventure des éliminatoires qui mènent à la phase finale de la compétition prévue pour se tenir au Ghana. Mais il faudra d’abord passer le cap du Mali en second et dernier tour. En attendant la programmation de ce tour, il faut signaler le bon comportement de l’équipe ivoirienne devant celle du Maroc.

Les Ivoiriennes, vice-championnes du récent tournoi de l’UFOA B, ont attaqué le match pied au plancher en tentant d’étouffer les Marocaines. Malheureusement, elles ne concrétiseront pas plusieurs velléités offensives notamment par Koko Ange, Elloh Rébecca (34e mn) et Kpaho Nina (14e mn).

En attaque, les Lionnes de l’Atlas tentent d’apporter la réplique aux Ivoiriennes manquant de peu d’ouvrir le score sur trois nettes occasions de but à la 54e, 63e, 76e mn.

C’est donc sur le score de parité de 0-0, que l’arbitre zambienne Gladys Lengwe met un terme au match à la satisfaction de du sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Clémentine Touré.

"La qualification devait se jouer à l'extérieur. Il fallait réussir à marquer des buts à l'extérieur. Ce que nous avons fait. Les joueuses se sont bien comportées... Le reste, ce sera le travail. Nous savons que le Mali est une grande équipe. Nous avons aussi nos atouts. Nous allons y mettre l'accent et nous promettons une autre image de la Côte d'Ivoire face au Mali..", a-t-elle assuré en conférence de presse d'après match.