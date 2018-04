CIV : Depuis la CPI, Blé Goudé révèle le successeur de Ouattara

Charles Blé Goudé vient de dresser le portrait-robot du président ivoirien qui sortira des urnes à la présidentielle de 2020. Pour l'ancien leader de la galaxie patriotique, il est maintenant temps que le peuple impose sa volonté aux hommes politiques.

Les révélations de Blé Goudé sur le futur président ivoirien

Depuis sa cellule de la prison de Scheveningen, Charles Blé Goudé a tenu à se prononcer sur la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. À en croire l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, le paysage politique va assurément se redessiner les années à venir. Et ce, d'autant plus que le peuple, fatigué du diktat des politiciens, entend désormais faire prévaloir sa souveraineté. L'ancien leader estudiantin (SG de la FESCI) a exprimé cette conviction à travers un post sur les réseaux sociaux, indiquant que « maintenant, c’est au tour des politiques d’écouter les Ivoiriens ».

L'intégralité de la déclaration de Blé Goudé

Il y a longtemps que les Ivoiriens écoutent et subissent les politiques. Maintenant, c’est autour des politiques d’écouter les Ivoiriens. Ceux qui nourrissent l’ambition de gouverner les Ivoiriens doivent accepter d’entendre et de comprendre leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes, leurs attentes, pour enfin y apporter des solutions concrètes qui rassurent et qui apaisent les cœurs chargés. S’agissant de leur volonté de changement, elle est perceptible. Sur le visage de chaque Ivoirien, elle se lit.

Par le rejet de cette oligarchie déconnectée des réalités et incapable depuis des années de répondre aux problèmes du pays, elle s’exprime. En 2020, l’emportera celui qui sera à même de rassembler les filles et fils de la Côte d’Ivoire, de rassurer les Ivoiriens, et non celui qui leur aura le plus fait peur. Les Ivoiriens ont tellement été traumatisés qu’ils n’ont plus besoin d’un dirigeant ou d’un parti politique qui inspire la peur et l’intolérance. C’est mon corps que vous avez enfermé, ma bouche et ma plume vous parleront toujours. Même en prison, comme un vol d’oiseau, mon esprit se sent libre.

Charles Blé Goudé

Homme politique ivoirien

En transition à La Haye